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Вице-президент Еврокомиссии Шефрович встретится с Гройсманом

Новости » Политика    14.12.2018 - 17:01
Вице-президент Еврокомиссии Шефрович встретится с Гройсманом
Фото: Марош Шефчович (flickr.com/european_parliament)

Встреча состоится 17 декабря

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович в понедельник, 17 декабря проведет встречу с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на график Шефровича на сайте Еврокомиссии.

Кроме того, 19 декабря еврокомиссар встречается с министром энергетики Литвы Жигимантасом Вайчюнасом. В тот же день у него запланирована встреча с вице-премьером и министром инфраструктуры Словении Аленкой Братушек.

Шефчович отвечает за вопросы энергетики и является переговорщиком со стороны Еврокомиссии в дискуссиях с участием "Нафтогаза Украины" и российского "Газпрома".

Вице-президент Еврокомиссии Шефрович встретится с Гройсманом

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман в Берлине провел переговоры с министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев 28 ноября заявил, что "Газпром" может не подписать ни одного контракта с Украиной до конца 2019 года, в том числе и на транспортировку газа через украинскую ГТС.

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