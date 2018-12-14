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Віце-президент Єврокомісії Шефрович зустрінеться з Гройсманом

Новини » Політика    14.12.2018 - 17:01
Віце-президент Єврокомісії Шефрович зустрінеться з Гройсманом
Фото: Марош Шефчович (flickr.com/european_parliament)

Зустріч відбудеться 17 грудня

Віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович у понеділок, 17 грудня проведе зустріч з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на графік Шефровича на сайті Єврокомісії.

Крім того, 19 грудня єврокомісар зустрічається з міністром енергетики Литви Жигімантасом Вайчюнасом. У той же день у нього запланована зустріч з віце-прем'єром і міністром інфраструктури Словенії Оленкою Братушек.

Шефчович відповідає за питання енергетики і є переговірником з боку Єврокомісії у дискусіях за участі "Нафтогазу України" і російського "Газпрому".

Віце-президент Єврокомісії Шефрович зустрінеться з Гройсманом

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман в Берліні провів переговори з міністром економіки та енергетики ФРН Петером Альтмайером.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв 28 листопада заявив, що "Газпром" може не підписати ні одного контракту з Україною до кінця 2019 року, в тому числі і на транспортування газу через українську ГТС.

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