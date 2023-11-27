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Віце-президент Єврокомісії обговорила з нардепами вступ України до ЄС

Фото: віце-президент ЄК Вера Юрова зустрілася з нардепами (twitter.com/VeraJourova)
Автор: Іван Носальський

Віце-президент Європейської комісії Вера Юрова сьогодні, 27 листопада, зустрілася з українськими народними депутатами під час свого візиту до Києва. Ключовою темою стало членство України у Європейському Союзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Юрову у Twitter.

Вона нагадала, що Єврокомісія рекомендувала Україні працювати над чотирма реформами до березня 2024 року:

  • боротьба з корупцією;
  • деолігархізація;
  • регулювання лобіювання;
  • закон про національні меншини.

"Якість та швидкість мають значення. Мала честь обговорити вступ України до ЄС представниками всіх політичних груп Верховної ради", - розповіла вона.

Вступні переговори

Нагадаємо, Європейська комісія кілька тижнів тому оприлюднила свій звіт про прогрес України та інших країн-претендентів на шляху до Європейського Союзу.

Відомство рекомендувало розпочати переговори щодо вступу України до Євросоюзу.

Для того, щоб відкрити переговори, потрібна згода всіх лідерів країн блоку. Вони можуть обговорити це питання на саміті, який відбудеться 14-15 грудня.

При цьому Угорщина вже відкрито виступила проти початку вступних переговорів з Україною. Будапешт не хоче, щоб наша країна стала членом ЄС до завершення війни з Росією.

 

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