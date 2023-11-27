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Вице-президент Еврокомиссии обсудила с нардепами вступление Украины в ЕС

Фото: вице-президент ЕК Вера Юрова встретилась с нардепами (twitter.com/VeraJourova)
Автор: Иван Носальский

Вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова сегодня, 27 ноября, встретилась с украинскими народными депутатами во время своего визита в Киев. Ключевой темой стало членство Украины в Европейском союзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Юрову в Twitter.

Она напомнила, что Еврокомиссия рекомендовала Украине работать над четырьмя реформами до марта 2024 года:

  • борьба с коррупцией;
  • деолигархизация;
  • регулирование лоббирования;
  • закон о национальных меньшинствах.

"Качество и скорость имеют значение. Имела честь обсудить вступление Украины в ЕС представителями всех политических групп Верховной рады", - рассказала она. 

Вступительные переговоры

Напомним, Европейская комиссия несколько недель назад обнародовала свой отчет о прогрессе Украины и других стран-претендентов на пути в Европейский союз. 

Ведомство рекомендовало начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. 

Для того, чтобы открыть переговоры, необходимо согласие всех лидеров стран блока. Они могут обсудить этот вопрос на саммите, который состоится уже 14-15 декабря. 

При этом Венгрия уже открыто выступила против начала вступительных переговоров с Украиной. Будапешт не хочет, чтобы наша страна стала членом ЕС до завершения войны с Россией. 

 

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