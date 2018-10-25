Віце-прем'єр Польщі Шидло потрапила в ДТП

Фото: Беата Шидло (facebook.com BeataSzydlo)

У лютому 2017 року Шидло також потрапила в аварію

Віце-прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло потрапила в дорожньо-транспортну пригоду в Сілезькому воєводстві на півдні країни. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на польську радіостанцію RMF FM.

За даними радіостанції, колона з трьох урядових автомобілів рухалася у напрямку до міста Освенцим. Перший автомобіль зупинився перед пішохідним переходом, наступна за ним машина загальмувати не встигла, в результаті чого і сталося зіткнення. При цьому водій третьої машини в колоні зміг уникнути зіткнення.

Фото: місце ДТП

У поліції повідомили, що при ДТП ніхто не отримав травми.

Підкреслимо, віце-прем'єр також повідомила в Twitter, що в результаті аварії ніхто не постраждав.

"Спасибі за турботу, все в порядку. Було невелике зіткнення, але ніхто не постраждав. Пошкоджено фари і бампери автомобілів", - зазначила Шидло.

Нагадаємо, в лютому 2017 року Шидло також потрапила у ДТП, але тоді вона була госпіталізована з травмами.

Як писало РБК-Україна, глава МВС Польщі Маріуш Блащак скликав екстрену нараду у зв'язку з ДТП за участю прем'єра країни Беати Шидло.

Зокрема, зіткнення машини прем'єра Польщі Беати Шидло з легковим автомобілем сталося під час маневру обгону. Шидло направили на медичне обстеження до Військового медичного інституту у Варшаві. Зазначалося, що в столицю прем'єра доставлять на вертольоті.

Підкреслимо, ДТП з Шидло в минулому році відбулося у місті Освенцим.