Вице-премьер по ОПК хочет реформировать Госкосмос

Государственное космическое агентство нуждается в реформировании. Госкосмос нужно вернуть к тому виду, с которого это агентство начиналось.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам оборонно-промышленного комплекса Олег Уруский в интервью "Интерфакс-Украина".

По словам вице-премьера, Госкосмос должен превратиться в "нормальное европейское космическое агентство", которое не будет иметь в подчинении других предприятий и будет заниматься исключительно хозяйственной деятельностью.

"В космическом агентстве останется Национальный центр испытаний космических средств. Возможно, предприятие "Укркосмос". В целом - это должно быть цивилизованное космическое агентство, которое в конечном итоге должно стать членом европейского космического общества", - пояснил он.

Однако, как отметил Уруский, сейчас украинское правительство не может найти средств для полноценного членства Госкосмоса в европейском обществе.

Отметим, Уруского назначили вице-премьером по вопросам ОПК на заседании Рады 16 июля. Его назначение поддержали 250 народных депутатов. В прошлом Уруский возглавлял Государственное космическое агентство.

Напомним, ранее Уруский рассказал о планах по реформированию государственного концерна "Укроборонпром".

Добавим, в мае Госкосмос заявлял о намерении начать запускать ракеты в космос до 2023-2024 годов.