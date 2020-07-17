Віце-прем'єр з ОПК хоче реформувати Держкосмос

Державне космічне агенство потребує реформування. Держкосмос потрібно повернути до того вигляду, з якого це агентство починалося.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр з питань оборонно-промислового комплексу Олег Уруський в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За словами віце-прем'єра, Держкосмос має перетворитися у "нормальне європейське космічне агентство", яке не матиме у підпорядкуванні інших підприємств та займатиметься виключно господарською діяльністю.

"В космічному агентстві залишиться Національний центр випробувань космічних засобів. Можливо, підприємство "Укркосмос". В цілому - це має бути цивілізоване космічне агентство, яке врешті має стати членом європейського космічного товариства", - пояснив він.

Однак, як зазначив Уруський, зараз український уряд не може знайти коштів для повноцінного членства Держкосмосу в європейському товаристві.

Зазначимо, Уруського призначили віце-прем'єром з питань ОПК на засіданні Ради 16 липня. Його призначення підтримали 250 народних депутатів. У минулому Уруський очолював Державне космічне агентство.

Нагадаємо, раніше Уруський розповів про плани щодо реформування державного концерну "Укроборонпром".

Додамо, у травні Держкосмос заявляв про намір почати запускати ракети у космос до 2023-2024 років.