Вице-премьер по ОПК рассказал о планах по реформированию "Укроборонпрома"

Фото: Олег Уруский (РБК-Украина)

Уруский предлагает создать государственную холдинговую компанию

Государственный концерн "Укроборонпром" не может существовать в сегодняшнем виде, поэтому нуждается в трансформации и расформировании. Многие предприятия, входящие в концерн, потеряли любую связь с оборонной промышленностью.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам обороно-промышленного комплекса Олег Уруский в эфире телеканала "Украина 24".

Как рассказал Уруский, он планирует передать часть предприятий "Укроборонпрома" в Фонд государственного имущества для дальнейшей приватизации, а на основе остальных предприятий создать холдинговую компанию, которая станет "основой украинского ОПК".

"В 2014 году я предлагал перейти к системе холдингов по направлениям. Их может быть 7 или 8. А трансформация концерна должна состояться в государственную холдинговую компанию, которая будет управляющей холдинговой компанией и управлять остальными холдингами", - пояснил он.

Напомним, Уруского назначили вице-премьером по вопросам ОПК на сегодняшнем заседании Верховной рады. Назначение Уруского поддержали 250 народных депутатов. Ранее Уруский был председателем Государственного космического агентства, а также находился на посту заместителя гендиректора "Укроборонпрома".

Добавим, ранее госконцерн "Укроборонпром" планировали ликвидировать и создать несколько отраслевых корпораций.