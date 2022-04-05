Вице-премьер Грузии назвала Украину "заповедником" для сбежавших преступников

Вице-премьер Грузии, министр культуры Тея Цулукиани отреагировала на обвинения Киева в том, что Тбилиси помогает России в контрабанде санкционных товаров. Она назвала Украину "заповедником" для сбежавших грузинских преступников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости-Грузия".
"Украина превратилась в "заповедник" сбежавших из Грузии криминалов. Поэтому я бы пожелала, чтобы украинское правительство не поддавалось на рассказы криминалов", - цитирует издание заявление Цулукиани на брифинге.
Она призвала украинское правительство сотрудничать с официальным Тбилиси, а не беглыми оппозиционерами. Вице-премьер также заявила, что границы Грузии надежно защищены от провоза подсанкционных товаров.
Напомним, по данным украинской разведки, Россия налаживает каналы контрабанды подсанкционных товаров через Грузию.
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