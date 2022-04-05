UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вице-премьер Грузии назвала Украину "заповедником" для сбежавших преступников

Фото: вице-премьер Грузии, министр культуры Тея Цулукиани (twitter.com/avaza1972)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вице-премьер Грузии, министр культуры Тея Цулукиани отреагировала на обвинения Киева в том, что Тбилиси помогает России в контрабанде санкционных товаров. Она назвала Украину "заповедником" для сбежавших грузинских преступников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости-Грузия".

"Украина превратилась в "заповедник" сбежавших из Грузии криминалов. Поэтому я бы пожелала, чтобы украинское правительство не поддавалось на рассказы криминалов", - цитирует издание заявление Цулукиани на брифинге.

Она призвала украинское правительство сотрудничать с официальным Тбилиси, а не беглыми оппозиционерами. Вице-премьер также заявила, что границы Грузии надежно защищены от провоза подсанкционных товаров.

Напомним, по данным украинской разведки, Россия налаживает каналы контрабанды подсанкционных товаров через Грузию.

Война России против Украины продолжает 41-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ГрузияРоссийская ФедерацияВойна России против Украины