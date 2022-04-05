Віцепрем'єр Грузії назвала Україну "заповідником" для злочинців, що втекли

Віцепрем'єр Грузії, міністр культури Тея Цулукіані відреагувала на звинувачення Києва в тому, що Тбілісі допомагає Росії в контрабанді санкційних товарів. Вона назвала Україну "заповідником" для грузинських злочинців, що втекли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини-Грузія".
"Україна перетворилася на "заповідник" криміналів, що втекли з Грузії. Тому я б побажала, щоб український уряд не піддавався на розповіді криміналів", - цитує видання заяву Цулукіані на брифінгу.
Вона закликала український уряд співпрацювати з офіційним Тбілісі, а не опозиціонерами-втікачами. Віцепрем'єр також заявила, що кордони Грузії надійно захищені від провезення підсанкційних товарів.
Нагадаємо, за даними української розвідки, Росія налагоджує канали контрабанди підсанкційних товарів через Грузію.
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