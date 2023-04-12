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Віце-прем'єр та "Юнармія". США ввели нові санкції проти Росії

Фото: віце-президент США Марат Хуснуллін (kremlin.ru)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати запровадили черговий пакет санкцій проти десятків фізичних і юридичних осіб, пов'язаних із РФ. Серед іншого, до списку потрапив віце-прем'єр Росії Марат Хуснуллін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.

До списку санкцій також потрапили компанія "МегаФон", "Юнармія" і АТ "Русатом Оверсіз". Крім цього, під американські обмеження потрапили 19 торгових суден, пов'язаних із РФ.

Крім того, США ввели санкції щодо гендиректора Державної транспортної лізингової компанії, колишнього міністра транспорту РФ Євгена Дітріха.

Під обмеженнями опинилися громадяни Угорщини, Кіпру, Ізраїлю, Німеччини, Австрії, Ліхтенштейну та Узбекистану, а також міжнародний інвестиційний банк зі штаб-квартирою в Будапешті.

Крім цього, Вашингтон ввів санкції проти цифрового підрозділу USM Telecom холдингу USM, який управляє активами в галузі металургії, гірничого видобутку, телекомунікацій і технологій. До їхнього числа входять компанії "Металоінвест", "Удоканська мідь" і оператор "Мегафон".

Під обмеження також потрапили компанія "Металоінвест" і ПВК "Патріот".

Нагадаємо, вчора Канада ввела санкції проти російських компаній та осіб, пов'язаних із ПВК "Вагнера". Також під санкції потрапив голова Татарстану.

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