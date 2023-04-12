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Вице-премьер и "Юнармия". США ввели новые санкции против России

Фото: вице-президент США Марат Хуснуллин (kremlin.ru)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты ввели очередной пакет санкций против десятков физических и юридических лиц, связанных с РФ. Среди прочего, в список попал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.

В санкционный список также попали компания "МегаФон", "Юнармия" и АО "Русатом Оверсиз". Помимо этого под американские ограничения попали 19 торговых судов, связанных с РФ.

Кроме того, США ввели санкции в отношении гендиректора Государственной транспортной лизинговой компании, бывшего министра транспорта РФ Евгения Дитриха.

Под ограничениями оказались граждане Венгрии, Кипра, Израиля, Германии, Австрии, Лихтенштейна и Узбекистана, а также международный инвестиционный банк со штаб-квартирой в Будапеште.

Помимо этого Вашингтон ввел санкции против цифрового подразделения USM Telecom холдинга USM, который управляет активами в области металлургии, горной добычи, телекоммуникаций и технологий. В их число входят компании "Металлоинвест", "Удоканская медь" и оператор "МегаФон".

Под ограничениями также попали компания "Металлоинвест" и ЧВК "Патриот".

Напомним, вчера Канада ввела санкции против российских компаний и лиц, связанных с ЧВК "Вагнера". Также под санкции попал глава Татарстана.

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