Віце-мера Вознесенська затримали за підозрою в розкраданнях на закупівлях для ЗСУ
Віцемера Вознесенська затримали співробітники Служби безпеки України. Його підозрюють у розкраданні бюджетних грошей на закупівлі оборонної продукції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
СБУ викрила схему привласнення бюджетних грошей, виділених на закупівлю продукції для Сил оборони в прифронтових районах Миколаївської області.
За даними слідства, до організації оборудки причетний перший заступник голови Вознесенської міської територіальної громади. Він залучив до незаконної діяльності двох своїх підлеглих - посадових осіб бухгалтерії міськради та голову місцевого благодійного фонду.
Як свідчать матеріали розслідування, підозрювані налагодили злочинний механізм виведення в тінь бюджетних коштів під час публічних закупівель оборонної продукції. За попередніми даними, збитки державі від оборудки оцінюють у майже один мільйон гривень.
Під час обшуків за місцями роботи, проживання та в автомобілях підозрюваних виявили комп'ютерну техніку, документи та чорнові записи з доказами незаконних дій, а також понад один мільйон у гривневому еквіваленті.
Віцемера і трьох його спільників повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.
Їм загрожує до 12 років в'язниці.
Нагадаємо, раніше СБУ провела обшуки на підприємствах "оборонки" у Львові та області.
Крім того, СБУ провела обшуки в Одеській ОДА у зв'язку з розкраданням близько 1,6 млн гривень при закупівлях.
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