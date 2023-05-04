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Віце-мера Вознесенська затримали за підозрою в розкраданнях на закупівлях для ЗСУ

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Четвер 04 травня 2023 19:51
Віце-мера Вознесенська затримали за підозрою в розкраданнях на закупівлях для ЗСУ Ілюстративне фото: Віце-мера Вознесенська затримали за підозрою у розкраданнях на "оборонці" (ssu.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Віцемера Вознесенська затримали співробітники Служби безпеки України. Його підозрюють у розкраданні бюджетних грошей на закупівлі оборонної продукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

СБУ викрила схему привласнення бюджетних грошей, виділених на закупівлю продукції для Сил оборони в прифронтових районах Миколаївської області.

За даними слідства, до організації оборудки причетний перший заступник голови Вознесенської міської територіальної громади. Він залучив до незаконної діяльності двох своїх підлеглих - посадових осіб бухгалтерії міськради та голову місцевого благодійного фонду.

Як свідчать матеріали розслідування, підозрювані налагодили злочинний механізм виведення в тінь бюджетних коштів під час публічних закупівель оборонної продукції. За попередніми даними, збитки державі від оборудки оцінюють у майже один мільйон гривень.

Під час обшуків за місцями роботи, проживання та в автомобілях підозрюваних виявили комп'ютерну техніку, документи та чорнові записи з доказами незаконних дій, а також понад один мільйон у гривневому еквіваленті.

Віцемера і трьох його спільників повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Їм загрожує до 12 років в'язниці.

Нагадаємо, раніше СБУ провела обшуки на підприємствах "оборонки" у Львові та області.

Крім того, СБУ провела обшуки в Одеській ОДА у зв'язку з розкраданням близько 1,6 млн гривень при закупівлях.

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