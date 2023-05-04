Вице-мэра Вознесенска задержали по подозрению в хищениях на закупках для ВСУ

Вице-мэра Вознесенска задержали сотрудники Службы безопасности Украины. Его подозревают в хищении бюджетных денег на закупке оборонной продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

СБУ разоблачила схему присвоения бюджетных денег, выделенных на закупку продукции для Сил обороны в прифронтовых районах Николаевской области.

По данным следствия, к организации сделки причастен первый заместитель главы Вознесенской городской территориальной общины. Он привлек к незаконной деятельности двух своих подчиненных - должностных лиц бухгалтерии горсовета и главу местного благотворительного фонда.

Как свидетельствуют материалы расследования, подозреваемые наладили преступный механизм вывода в тень бюджетных средств при публичных закупках оборонной продукции. По предварительным данным, ущерб государству от сделки оценивается в почти один миллион гривен.

Во время обысков по местам работы, проживания и в автомобилях подозреваемых выявили компьютерную технику, документы и черновые записи с доказательствами незаконных действий, а также более одного млн в гривневом эквиваленте.

Вице-мэра и трем его сообщникам сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, ранее СБУ провела обыски на предприятиях "оборонки" во Львове и области.

Кроме того, СБУ провела обыски в Одесской ОГА в связи с хищением около 1,6 млн гривен при закупках.

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