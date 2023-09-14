Віце-чемпіон України призначив тренером зіркового екс-хавбека збірної

54-річний фахівець обійняв посаду, що стала вакантною після відставки Олександра Кучера. Виконувачем обов'язків головного тренера "спортклубівців" донедавна був Валерій Городов.

Максимов підписав із "Дніпром-1" контракт на 2 роки. Віце-чемпіон України став для нього п'ятим клубом, із яким тренер працюватиме в Прем'єр-лізі. Раніше він тренував в еліті столичну "Оболонь", криворізький "Кривбас", донецький "Металург" і полтавську "Ворсклу".

Після невдалого старту сезону "Дніпро-1" опинився на 13-й сходинці в турнірній таблиці УПЛ. "Спортклубівці" набрали 5 очок у чотирьох матчах. Найближчий поєдинок дніпровці зіграють 17 вересня проти ковалівського "Колоса".

Хто такий Юрій Максимов

Уродженець Херсона, вихованець місцевого "Кристала". На дорослому рівні дебютував у складі рідної команди, грав за "Таврію" із Сімферополя, а в 1991 році перебрався до "Дніпра".

У лавах "синьо-біло-блакитних" провів 3 роки. Посеред сезону 1994/95 перейшов у київське "Динамо". Зі столичним грандом здобув три чемпіонські титули. Наприкінці 1997-го перейшов у бременський "Вердер" за 750 тисяч доларів.

За майже 4 роки в складі "музик" провів 96 матчів у всіх турнірах (17 м'ячів, 7 асистів) і здобув Кубок Німеччини 1998/99. На схилі кар'єри футболіста грав за німецький "Вальдгоф", російський "Ростов", "Борисфен" із Борисполя, запорізький "Металург". У збірній України провів 27 поєдинків (5 голів).

Максимов-тренер розпочав із ролі асистента головного в мінському "Динамо" в 2005-му. Пізніше самостійно працював із ЦСКА та "Оболонню", "Кривбасом", "Металургом" Д, російською "Мордовією", казахським "Таразом", азербайджанською "Кешлою", "Ворсклою" і "Звягелем". Головні досягнення – переможець російської ФНЛ 2013/14, володар Кубка Азербайджану 2017/18, фіналіст Кубка України 2019/20.