Вице-чемпион Украины назначил тренером звездного экс-хавбека сборной

54-летний специалист занял пост вакантной после отставки Александра Кучера. Исполняющим обязанности главного тренера "спортклубовцев" до недавнего времени был Валерий Городов.

Максимов подписал с "Днепром-1" контракт на 2 года. Вице-чемпион Украины стал для него пятым клубом, с которым тренер будет работать в Премьер-лиге. Ранее он тренировал в элите столичную "Оболонь", криворожский "Кривбасс", донецкий "Металлург" и полтавскую "Ворсклу".

После неудачного старта сезона "Днепр-1" оказался на 13-й строчке в турнирной таблице УПЛ. "Спортклубовцы" набрали 5 очков в четырех матчах. Ближайший поединок днепровцы сыграют 17 сентября против ковалевского "Колоса".

Кто такой Юрий Максимов

Уроженец Херсона, воспитанник местного "Кристалла". На взрослом уровне дебютировал в составе родной команды, играл за "Таврию" из Симферополя, а в 1991 году перебрался в "Днепр".

В рядах "сине-бело-голубых" провел 3 года. Посреди сезона 1994/95 перешел в киевское "Динамо". Со столичным грандом завоевал три чемпионских титула. В конце 1997-го перешел в бременский "Вердер" за 750 тысяч долларов.

За почти 4 года в составе "музыкантов" провел 96 матчей во всех турнирах (17 мячей, 7 ассистов) и завоевал Кубок Германии 1998/99. На склоне карьеры футболиста играл за немецкий "Вальдхоф", российский "Ростов", "Борисфен" из Борисполя, запорожский "Металлург". В сборной Украины провел 27 поединков (5 голов).

Максимов-тренер начал с роли ассистента главного в минском "Динамо" в 2005 году. Позже самостоятельно работал с ЦСКА и "Оболонью", "Кривбассом", "Металлургом" Д, российской "Мордовией", казахским "Таразом", азербайджанской "Кешлой", "Ворсклой" и "Звягелем". Главные достижения – победитель российской ФНЛ 2013/14, обладатель Кубка Азербайджана 2017/18, финалист Кубка Украины 2019/20.