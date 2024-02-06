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Віце-чемпіон України оформив перехід хавбека "Шахтаря"

Фото: Олег Очеретько (8-й номер) у таборі молодіжної збірної України (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Півзахисник Олег Очеретько змінив донецький "Шахтар" на лави "Дніпра-1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

20-річний українець приєднався до команди Юрія Максимова. Лише нещодавно він уклав новий контракт із "гірниками" до кінця 2027 року.

Очеретько виступатиме за "Дніпро-1" на правах оренди. "Спортклубівці" взяли хавбека на півроку. Новачок приєднався до команди на зборах у Туреччині. З номером вихованець "Шахтаря" визначиться згодом.

У нинішньому сезоні Очеретько випав із основної обойми виконавців "гірників". Він провів лише 4 матчі в усіх турнірах, у яких відзначився одним забитим м'ячем. У попередньому сезоні півзахисник серйозно доклався до завоювання "золота" УПЛ, зіграв 13 поєдинків у чемпіонаті України.

"Дніпро-1" у сезоні 2023/24

"Спортклубівці" провали старт кампанії під керівництвом Олександра Кучера. Команда почергово вилетіла з Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій ще на етапі кваліфікаційних раундів.

14 вересня "Дніпро-1" очолив Юрій Максимов. Український фахівець зумів стабілізувати виступи "спортклубівців". Під керівництвом нового тренера команда здобула 9 перемог за 14 матчів і лише тричі програла.

На зимову паузу "Дніпро-1" пішов співлідером чемпіонату України. Разом із "Кривбасом" підопічні Максимова набрали по 34 очки. Перший матч у другій частині сезону "спортклубівці" зіграють проти закарпатського "Миная" (25 лютого).

До слова, раніше оприлюднили прогноз на кількість медалей України на Олімпіаді-2024.

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