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Вице-чемпион Украины оформил переход хавбека "Шахтера"

Фото: Олег Очеретько (8-й номер) в лагере молодежной сборной Украины (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитник Олег Очеретько сменил донецкий "Шахтер" на ряды "Днепра-1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

20-летний украинец присоединился к команде Юрия Максимова. Только недавно он заключил новый контракт с "горняками" до конца 2027 года.

Очеретько будет выступать за "Днепр-1" на правах аренды. "Спортклубовцы" взяли хавбека на полгода. Новичок присоединился к команде на собрании в Турции. С номером воспитанник "Шахтера" определится впоследствии.

В нынешнем сезоне Очеретько выпал из основной обоймы исполнителей "горняков". Он провел всего 4 матча во всех турнирах, в которых отличился одним забитым мячом. В предыдущем сезоне полузащитник серьезно приложился к завоеванию "золота" УПЛ, сыграл 13 поединков в чемпионате Украины.

"Днепр-1" в сезоне 2023/24

"Спортклубовцы" провалили старт кампании под руководством Александра Кучера. Команда по очереди вылетела из Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций еще на этапе квалификационных раундов.

14 сентября "Днепр-1" возглавил Юрий Максимов. Украинский специалист сумел стабилизировать выступления "спортклубовцев". Под руководством нового тренера команда одержала 9 побед в 14-ти матчах и всего трижды проиграла.

На зимнюю паузу "Днипро-1" пошел солидером чемпионата Украины. Вместе с "Кривбассом" подопечные Максимова набрали по 34 очка. Первый матч во второй части сезона "спортклубовцы" сыграют против закарпатского "Миная" (25 февраля).

К слову, ранее был обнародован прогноз на количество медалей Украины на Олимпиаде-2024.

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