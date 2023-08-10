Віце-чемпіон України з хокею несподівано змінив тренера: хто новий керманич

Український фахівець пішов на підвищення, змінивши роль асистента на посаду головного тренера. Екс-керманич "містян" натомість перейшов на адміністративну роботу.

Сумець почав займатися хокеєм на Донеччині, а на юнацькому й молодіжному рівні займався в СДЮСШОР "Сокіл". Ігрова кар'єра була пов'язана з українськими ("Динамо" Харків, "Хімік" Сєвєродонецьк", "Донбас", білоруською ("Белсталь") і російською командами ("Десна" Брянськ). На тренерську лаву перейшов у РФ.

Сумець-тренер працював із новочебоксарським "Соколом" і "Тамбовом". У 2017-2019 рр. був старшим тренером "Донбасу-2006", а в сезоні 2017/18 був асистентом у чемпіонському "Донбасі". Асистентом нового керманича "Кременчука" стане Олександр Соколов.

Багаторічний головний тренер "Кременчука" Олександр Савицький відтепер виконуватиме роль директора клубу. Він тренував "містян" із 2012 року та здобув низку нагород. Вершина роботи Савицького з командою – чемпіонський титул у 2020-му.