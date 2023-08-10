Вице-чемпион Украины по хоккею неожиданно сменил тренера: кто новый наставник

Украинский специалист пошел на повышение, сменив роль ассистента на должность главного тренера. Экс-наставник "горожан" в свою очередь перешел на административную работу.

Сумец начал заниматься хоккеем в Донецкой области, а на юношеском и молодежном уровне занимался в СДЮСШОР "Сокол". Игровая карьера была связана с украинскими ("Динамо" Харьков, "Химик" Северодонецк", "Донбасс", белорусской ("Белсталь") и российской командами ("Десна" Брянск). На тренерскую скамью перешел в РФ.

Сумец-тренер работал с новочебоксарским "Соколом" и "Тамбовом". В 2017-2019 гг. был старшим тренером "Донбасса-2006", а в сезоне 2017/18 был ассистентом в чемпионском "Донбассе". Ассистентом нового наставника "Кременчуга" станет Александр Соколов.

Многолетний главный тренер "Кременчуга" Александр Савицкий отныне будет исполнять роль директора клуба. Он тренировал "горожан" с 2012 года и завоевал ряд наград. Вершина работы Савицкого с командой – чемпионский титул в 2020-м.