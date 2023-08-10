RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вице-чемпион Украины по хоккею неожиданно сменил тренера: кто новый наставник

Фото: Дмитрий Сумец возглавил "горожан" (facebook.com/hckremenchuk2010)
Автор: Антон Федорцив

Во главе "Кременчуга" произошли кадровые перемены. Вместо Александра Савицкого с командой будет работать Дмитрий Сумец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook клуба.

Украинский специалист пошел на повышение, сменив роль ассистента на должность главного тренера. Экс-наставник "горожан" в свою очередь перешел на административную работу.

Сумец начал заниматься хоккеем в Донецкой области, а на юношеском и молодежном уровне занимался в СДЮСШОР "Сокол". Игровая карьера была связана с украинскими ("Динамо" Харьков, "Химик" Северодонецк", "Донбасс", белорусской ("Белсталь") и российской командами ("Десна" Брянск). На тренерскую скамью перешел в РФ.

Сумец-тренер работал с новочебоксарским "Соколом" и "Тамбовом". В 2017-2019 гг. был старшим тренером "Донбасса-2006", а в сезоне 2017/18 был ассистентом в чемпионском "Донбассе". Ассистентом нового наставника "Кременчуга" станет Александр Соколов.

Многолетний главный тренер "Кременчуга" Александр Савицкий отныне будет исполнять роль директора клуба. Он тренировал "горожан" с 2012 года и завоевал ряд наград. Вершина работы Савицкого с командой – чемпионский титул в 2020-м.

К слову, киевский "Сокол" вернулся к тренировочным занятиям в столице.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат Украиныхоккей