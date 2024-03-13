Віце-чемпіон Італії звільнив головного тренера

Керівництво римського "Лаціо" прийняло заяву про відставку Мауріціо Саррі з посади керманича команди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
65-річний фахівець завершив період роботи з "орлами". Останнім поєдинком у статусі алленаторе римлян для нього стала домашня поразка від "Удінезе" (1:2).
Замість Саррі в. о. керманича "Лаціо" став Джованні Мартуш'єлло. Він був помічником досвідченого італійця, який нібито розсварився з лідерами команди на фоні невдалих результатів "орлів". "Лаціо" зазнав п'яти поразок у шести останніх матчах у всіх турнірів.
Саррі очолив римлян перед сезоном 2021/22. У перший рік "Лаціо" на чолі з тренером фінішував на 5-й сходинці Серії А. Натомість у другій кампанії "орли" посіли друге місце після "Наполі". У нинішньому сезоні "Лаціо" вийшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Найімовірніше, Саррі повернеться до роботи в наступному сезоні. Інтерес до досвідченого фахівця проявляв "Наполі". Вони вже співпрацювали в 2015-2018 рр. У двох із трьох сезонів італієць привів "партенопейців" до срібних нагород.
До слова, раніше тренер Д'Аверса втратив роботу в Серії А через удар футболіста головою.
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