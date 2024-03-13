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Віце-чемпіон Італії звільнив головного тренера

Фото: Мауріціо Саррі покинув "Лаціо" (dazn.com)
Автор: Антон Федорців

Керівництво римського "Лаціо" прийняло заяву про відставку Мауріціо Саррі з посади керманича команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

65-річний фахівець завершив період роботи з "орлами". Останнім поєдинком у статусі алленаторе римлян для нього стала домашня поразка від "Удінезе" (1:2).

Замість Саррі в. о. керманича "Лаціо" став Джованні Мартуш'єлло. Він був помічником досвідченого італійця, який нібито розсварився з лідерами команди на фоні невдалих результатів "орлів". "Лаціо" зазнав п'яти поразок у шести останніх матчах у всіх турнірів.

Саррі очолив римлян перед сезоном 2021/22. У перший рік "Лаціо" на чолі з тренером фінішував на 5-й сходинці Серії А. Натомість у другій кампанії "орли" посіли друге місце після "Наполі". У нинішньому сезоні "Лаціо" вийшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Найімовірніше, Саррі повернеться до роботи в наступному сезоні. Інтерес до досвідченого фахівця проявляв "Наполі". Вони вже співпрацювали в 2015-2018 рр. У двох із трьох сезонів італієць привів "партенопейців" до срібних нагород.

До слова, раніше тренер Д'Аверса втратив роботу в Серії А через удар футболіста головою.

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