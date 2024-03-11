Повторив "подвиг" Зідана та втратив роботу. Середняк Серії А оформив відставку року

Керівництво італійського "Лечче" звільнило Роберто Д'Аверсу з посади головного тренера команди після скандальної поразки від "Верони" в 28-му турі першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

48-річний фахівець втратив роботу на фоні п'ятиматчевої серії "джалороссі" без перемог. Звільнення відбулося через лічені години після мінімальної поразки від "Верони".

Після фінального свистка Д'Аверса влаштував сутичку з форвардом "мастифів" Томою Анрі. Алленаторе "Лечче" підійшов до нападника та вдарив того головою в район підборіддя. Француз після зіткнення ефектно впав, а рефері нагородив обох червоними картками.

"Після подій, що відбулися наприкінці матчу "Лечче" – "Верона" клуб сповіщає про звільнення тренера Роберто Д'Аверси від його обов'язків. Вдячні тренеру та його штабу за виконану роботу", – йдеться в повідомленні.

"Я хотів би попросити вибачення перед усіма та водночас коротко відтворити сумний і неприємний епізод, в якому зіграв негативну роль наприкінці матчу "Лечче" – "Верона". Я зіткнувся з Анрі лоб у лоб, але я не бив футболіста "Верони" та не отримав від нього удару головою. Це був фізичний контакт, вельми негативний приклад, неспортивна поведінка, породжена тиском і адреналіном, але це мене не виправдовує", – згодом написав Д'Аверса в особистому Instragram.

Італієць працював на чолі "Лечче" з літа минулого року. Під його керівництвом "джалороссі" здобули 5 перемог у Серії А та ще 10 поєдинків звели внічию. Наразі апулійці набрали 25 очок, ідуть на 15-й сходинці та лише на один пункт випереджають зону вильоту.