RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вице-чемпион Италии уволил главного тренера

Фото: Маурицио Сарри покинул "Лацио" (dazn.com)
Автор: Антон Федорцив

Руководство римского "Лацио" приняло заявление об отставке Маурицио Сарри с должности наставника команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

65-летний специалист завершил период работы с "орлами". Последним поединком в статусе алленаторе римлян для него стало домашнее поражение от "Удинезе" (1:2).

Вместо Сарри и. о. наставника "Лацио" стал Джованни Мартушьелло. Он был помощником опытного итальянца, якобы рассорившегося с лидерами команды на фоне неудачных результатов "орлов". "Лацио" потерпел пять поражений в шести последних матчах во всех турнирах.

Сарри возглавил римлян перед сезоном 2021/22. В первый год "Лацио" во главе с тренером финишировал на 5-й строчке Серии А. Зато во второй кампании "орлы" заняли второе место после "Наполи". В нынешнем сезоне "Лацио" вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Скорее всего, Сарри вернется к работе в следующем сезоне. Интерес к опытному специалисту проявлял "Наполи". Они уже сотрудничали в 2015-2018 гг. В двух из трех сезонов итальянец привел "партенопейцев" к серебряным наградам.

К слову, ранее тренер Д'Аверса потерял работу в Серии А из-за удара футболиста головой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛациоЧемпионат Италии