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Віце-чемпіон Англії виставлений на продаж: що про це відомо

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Ліверпуль, Понеділок 07 листопада 2022 17:21
Віце-чемпіон Англії виставлений на продаж: що про це відомо Фото: Мохамед Салах і компанія отримають нових керівників (facebook.com/LiverpoolFC)
Автор: Антон Федорців

Боси американської компанії Fenway Sports Group готові вислухати пропозиції щодо продажу акцій англійського "Ліверпуля".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Athletic.

Власники "червоних" на чолі з американцем Джоном Генрі невдовзі може попрощатися зі своїм футбольним активом. Материнська група компаній також вершить долі бейсбольного "Бостон Ред Сокс" і хокейного "Піттсбург Пінгвінз".

"Fenway Sports Group регулярно отримувала запити від зацікавлених у купівлі акцій "Ліверпуля" третіх осіб. Раніше FSG зазначала, що розгляне запропоновані умови, якщо вони влаштовуватимуть інвестора та підуть на користь команді. FSG надалі націлена на успіх "Ліверпуля" на полі та за його межами", – йдеться в заяві.

73-річний Генрі придбав "червоних" у 2010 році. З тих пір "Ліверпуль" здобув титул АПЛ 2019/20, Кубок Англії 2021/22, два Кубки англійської ліги (2011/12, 2021/22), Суперкубок Англії-2022, переміг у Лізі чемпіонів 2018/19 та на Клубному чемпіонаті світу-2019.

Окрім того, Fenway Sports Group реконструювала "Енфілд". Тепер він може прийняти 53 394 глядачів. Також американські власники "Ліверпуля" збудувала для команди нову тренувальну базу.

До слова, раніше "Астон Вілла" призначила Емері головним тренером замість Джеррарда.

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