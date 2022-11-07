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Вице-чемпион Англии выставлен на продажу: что об этом известно

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Ливерпуль, Понедельник 07 ноября 2022 17:21
Вице-чемпион Англии выставлен на продажу: что об этом известно Фото: Мохамед Салах и компания получат новых руководителей (facebook.com/LiverpoolFC)
Автор: Антон Федорцив

Боссы американской компании Fenway Sports Group готовы выслушать предложения относительно продажи акций английского "Ливерпуля".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Athletic.

Владельцы "красных" во главе с американцем Джоном Генри вскоре могут попрощаться со своим футбольным активом. Материнская группа компаний также вершит судьбы бейсбольного "Бостон Ред Сокс" и хоккейного "Питтсбург Пингвинз".

"Fenway Sports Group регулярно получала запросы от заинтересованных в покупке акций "Ливерпуля" третьих лиц. Ранее FSG отмечала, что рассмотрит предложенные условия, если они будут устраивать инвестора и пойдут на пользу команде. FSG в дальнейшем нацелена на успех "Ливерпуля" на поле и за его" пределами", – говорится в заявлении.

73-летний Генри приобрел "красных" в 2010 году. С тех пор "Ливерпуль" завоевал титул АПЛ 2019/20, Кубок Англии 2021/22, два Кубка английской лиги (2011/12, 2021/22), Суперкубок Англии-2022, победил в Лиге чемпионов 2018/19 и на Клубном чемпионате мира-2019.

Кроме того, Fenway Sports Group реконструировала "Энфилд". Теперь он может принять 53 394 зрителей. Также американские владельцы "Ливерпуля" построили для команды новую тренировочную базу.

К слову, ранее "Астон Вилла" назначила Эмери главным тренером вместо Джеррарда.

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