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Середняк АПЛ призначив тренером "короля" Ліги Європи

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Бірмінгем, Вівторок 25 жовтня 2022 10:49
Середняк АПЛ призначив тренером "короля" Ліги Європи Фото: Унаї Емері повернувся в чемпіонат Англії (facebook.com/villarrealcf)
Автор: Антон Федорців

Новим керманичем бірмінгемської "Астон Вілли" замість Стівена Джеррарда став Унаї Емері. Заради роботи в англійській Прем'єр-лізі він покинув іспанський "Вільярреал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

50-річний фахівець узявся до роботи з "вілланами" посеред сезону. Іспанський тренер уже працював на Туманному Альбіоні з лондонським "Арсеналом".

Емері почне працювати з "Астон Віллою" 1 листопада. Наразі перепоною його появі в Бірмінгемі залишається бюрократія. Іспанець ще повинен отримати дозвіл на роботу в Сполученому Королівстві.

"Вільярреал" за дострокове завершення співпраці з Емері отримає від "Вілли" орієнтовно 6 млн євро. Натомість зарплата нового керманича бірмінгемців складатиме 7 мільйонів на рік. Боси середняка АПЛ пообіцяли іспанському фахівцю підсилення складу в 2023 році.

Унаї Емері зробив собі ім'я в "Севільї", з якої тричі поспіль тріумфував у Лізі Європи. Пізніше він провів два сезони на чолі ПСЖ і півтори роки в "Арсеналі". У "Вільярреалі" тренер опинився влітку 2020-го, здобув із "Жовтою субмариною" кубок Ліги Європи 2020/21 і дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів.

До слова, на вихідних "Евертон" Миколенка розгромив "Крістал Пелас" у 13-му турі АПЛ.

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Унаи Эмери Чемпіонат Англії
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