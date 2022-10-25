Середняк АПЛ призначив тренером "короля" Ліги Європи

Новим керманичем бірмінгемської "Астон Вілли" замість Стівена Джеррарда став Унаї Емері. Заради роботи в англійській Прем'єр-лізі він покинув іспанський "Вільярреал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

50-річний фахівець узявся до роботи з "вілланами" посеред сезону. Іспанський тренер уже працював на Туманному Альбіоні з лондонським "Арсеналом".

Емері почне працювати з "Астон Віллою" 1 листопада. Наразі перепоною його появі в Бірмінгемі залишається бюрократія. Іспанець ще повинен отримати дозвіл на роботу в Сполученому Королівстві.

"Вільярреал" за дострокове завершення співпраці з Емері отримає від "Вілли" орієнтовно 6 млн євро. Натомість зарплата нового керманича бірмінгемців складатиме 7 мільйонів на рік. Боси середняка АПЛ пообіцяли іспанському фахівцю підсилення складу в 2023 році.

Унаї Емері зробив собі ім'я в "Севільї", з якої тричі поспіль тріумфував у Лізі Європи. Пізніше він провів два сезони на чолі ПСЖ і півтори роки в "Арсеналі". У "Вільярреалі" тренер опинився влітку 2020-го, здобув із "Жовтою субмариною" кубок Ліги Європи 2020/21 і дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів.