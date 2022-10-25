Середняк АПЛ призначив тренером "короля" Ліги Європи
Новим керманичем бірмінгемської "Астон Вілли" замість Стівена Джеррарда став Унаї Емері. Заради роботи в англійській Прем'єр-лізі він покинув іспанський "Вільярреал".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
50-річний фахівець узявся до роботи з "вілланами" посеред сезону. Іспанський тренер уже працював на Туманному Альбіоні з лондонським "Арсеналом".
Емері почне працювати з "Астон Віллою" 1 листопада. Наразі перепоною його появі в Бірмінгемі залишається бюрократія. Іспанець ще повинен отримати дозвіл на роботу в Сполученому Королівстві.
"Вільярреал" за дострокове завершення співпраці з Емері отримає від "Вілли" орієнтовно 6 млн євро. Натомість зарплата нового керманича бірмінгемців складатиме 7 мільйонів на рік. Боси середняка АПЛ пообіцяли іспанському фахівцю підсилення складу в 2023 році.
Унаї Емері зробив собі ім'я в "Севільї", з якої тричі поспіль тріумфував у Лізі Європи. Пізніше він провів два сезони на чолі ПСЖ і півтори роки в "Арсеналі". У "Вільярреалі" тренер опинився влітку 2020-го, здобув із "Жовтою субмариною" кубок Ліги Європи 2020/21 і дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів.
Aston Villa is delighted to announce the appointment of Unai Emery as the club's new Head Coach.
До слова, на вихідних "Евертон" Миколенка розгромив "Крістал Пелас" у 13-му турі АПЛ.
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