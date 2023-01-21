UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Віце-адмірал Неїжпапа назвав цілі для ВМС: усе, що має прапор Російської Федерації

Фото: усе, що має прапор Російської Федерації, є ціллю для українського флоту (navy.mill)
Автор: Марія Кучерявець

Для українських Військово-Морських Сил наразі є ціллю все, що має російський прапор. Не зважаючи на те, чи це катер, або фрегат.

Про це сказав командувач ВМС ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа, передає РБК-Україна з посиланням на його заяву в Facebook.

Він нагадав про те, як у березні в Генштабі РФ повідомили, що українські Військово-Морські Сили нібито "припинили своє існування", а вже наступного місяця флагман Чорноморського флоту країни-агресора крейсер "Москва" пішов на дно.

"Усе, що має прапор Російської Федерації - для Військово-Морських Сил ЗСУ зараз ціль. Неважливо чи це крейсер, катер, фрегат або підводний човен", - наголосив Неїжпапа.

Нагадаємо, нещодавно українські військові вразили російський катер на Дніпрі. З початку військового вторгнення Росії в Україну це вже 17 судно, якого ЗСУ позбавили російський флот.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВМС УкраїниВійна Росії проти України