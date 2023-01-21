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Вице-адмирал Неижпапа назвал цели для ВМС: все, что имеет флаг Российской Федерации

Фото: все, что имеет флаг Российской Федерации, является целью украинского флота (navy.mill)
Автор: Мария Кучерявец

Для украинских Военно-Морских Сил сейчас цель все, что имеет российский флаг. Несмотря на то будет ли это катер, или же фрегат.

Об этом сказал командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа, передает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Facebook.

Он напомнил о том, как в марте в Генштабе РФ сообщили, что украинские Военно-Морские Силы якобы "прекратили свое существование", а уже в следующем месяце флагман Черноморского флота страны-агрессора крейсер "Москва" пошел ко дну.

"Все, что имеет флаг Российской Федерации - для Военно-Морских Сил ВСУ сейчас цель. Неважно ли это крейсер, катер, фрегат или подлодка", - подчеркнул Неижпапа.

Напомним, недавно украинские военные поразили российский катер на Днепре. С начала военного вторжения России в Украину это уже 17 судно, которого ВСУ лишили российский флот.

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