Вітряно і не дуже спекотно: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Україна , Неділя 14 вересня 2025 07:00
Фото: в Україні буде тепла осіння погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 14 вересня, буде теплою, але не надто спекотною. У деяких регіонах очікуються сильні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише на крайньому заході країни вдень короткочасний дощ, місцями можлива гроза.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. А вдень у західних областях місцями пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вдень в середньому буде від +20 до +25 градусів.
Погода у Києві

У столиці України 14 вересня без опадів, але місцями хмарно. Вітер південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів вдень у Києві від +21 до +23 градусів.
За словами синоптиків, в Україні ще триває метеорологічне літо, а так зване "бабине літо" ще не настало. Як відомо, метеорологічна осінь настає, коли температура повітря кілька днів поспіль тримається у районі +15 градусів і не підіймається вище.

Детальніше про погоду у вересні - в інтерв'ю РБК-Україна розповіла синоптик Наталія Птуха.

