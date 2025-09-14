Вітряно і не дуже спекотно: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 14 вересня, буде теплою, але не надто спекотною. У деяких регіонах очікуються сильні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише на крайньому заході країни вдень короткочасний дощ, місцями можлива гроза.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. А вдень у західних областях місцями пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вдень в середньому буде від +20 до +25 градусів.



Погода у Києві

У столиці України 14 вересня без опадів, але місцями хмарно. Вітер південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів вдень у Києві від +21 до +23 градусів.

