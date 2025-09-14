Ветрено и не очень жарко: синоптики дали прогноз погоды на сегодня
Погода в Украине сегодня, 14 сентября, будет теплой, но не слишком жаркой. В некоторых регионах ожидаются сильные порывы ветра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По прогнозу синоптиков, сегодня в Украине переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь на крайнем западе страны днем кратковременный дождь, местами возможна гроза.
Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. А днем в западных областях местами порывы ветра до 15-20 м/с.
Температура воздуха днем в среднем будет от +20 до +25 градусов.
Погода в Киеве
В столице Украины 14 сентября без осадков, но местами облачно. Ветер юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.
Столбики термометров днем в Киеве от +21 до +23 градусов.
По словам синоптиков, в Украине еще продолжается метеорологическое лето, а так называемое "бабье лето" еще не наступило. Как известно, метеорологическая осень наступает, когда температура воздуха несколько дней подряд держится в районе +15 градусов и не поднимается выше.
Подробнее о погоде в сентябре - в интервью РБК-Украина рассказала синоптик Наталья Птуха.