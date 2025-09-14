ua en ru
Ветрено и не очень жарко: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Украина, Воскресенье 14 сентября 2025 07:00
Фото: в Украине будет теплая осенняя погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 14 сентября, будет теплой, но не слишком жаркой. В некоторых регионах ожидаются сильные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, сегодня в Украине переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь на крайнем западе страны днем кратковременный дождь, местами возможна гроза.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. А днем в западных областях местами порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем в среднем будет от +20 до +25 градусов.


Погода в Киеве

В столице Украины 14 сентября без осадков, но местами облачно. Ветер юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Столбики термометров днем в Киеве от +21 до +23 градусов.


По словам синоптиков, в Украине еще продолжается метеорологическое лето, а так называемое "бабье лето" еще не наступило. Как известно, метеорологическая осень наступает, когда температура воздуха несколько дней подряд держится в районе +15 градусов и не поднимается выше.

Подробнее о погоде в сентябре - в интервью РБК-Украина рассказала синоптик Наталья Птуха.

