Без вітру, але з морозом. Синоптик розповіла про погоду на сьогодні

"Протягом дня холодно буде в східних областях, -5...-8 градусів, на півночі та в центрі очікується 0...-3 градуси морозу. У південній частині та в західних областях буде тепліше, +4...+9 градусів, лише на Волині, Рівненської області та на Запоріжжі 0...+3 градуси", - йдеться в повідомленні.

За даними синоптика, вітер із приходом похолодання вгомониться, вже - без штормових поривів, так, помірний, часом десь поривчастий.

Що з опадами в Україні?

"Більшу частину доби - нічого істотного, лише вночі та вранці в західних областях переважно дощ, на сході невеликий сніг", - додала Діденко.

Погода в Києві

У Києві 22 лютого погода передбачається холодною, вночі до -4 градусів, вдень очікується 1 градус морозу. Без опадів.