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Без вітру, але з морозом. Синоптик розповіла про погоду на сьогодні

Фото: синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні погода стане більш весняною. Штормових вітрів чекати не доводиться. Температура повітря варіюватиметься від -5...+9 залежно від регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко, опублікований у Facebook.

"Протягом дня холодно буде в східних областях, -5...-8 градусів, на півночі та в центрі очікується 0...-3 градуси морозу. У південній частині та в західних областях буде тепліше, +4...+9 градусів, лише на Волині, Рівненської області та на Запоріжжі 0...+3 градуси", - йдеться в повідомленні.

За даними синоптика, вітер із приходом похолодання вгомониться, вже - без штормових поривів, так, помірний, часом десь поривчастий.

Що з опадами в Україні?

"Більшу частину доби - нічого істотного, лише вночі та вранці в західних областях переважно дощ, на сході невеликий сніг", - додала Діденко.

Погода в Києві

У Києві 22 лютого погода передбачається холодною, вночі до -4 градусів, вдень очікується 1 градус морозу. Без опадів.

Як повідомлялось, українців попереджають про ймовірність сходу лавин у Карпатах на високогір'ї східної частини Закарпатської та Івано-Франківської областей та високогір'я західної та центральної частини Закарпатської області, у горах Львівської та Чернівецької областей.

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