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Без ветра, но с морозом. Синоптик рассказала о погоде на сегодня

Фото: синоптик дала прогноз на сегодня в Украине (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине погода станет более весенней. Штормовых ветров ожидать не приходится. Температура воздуха будет варьироваться от -5...+9 в зависимости от региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко, опубликованный в Facebook.

"В течение дня холодно будет в восточных областях, -5..-8 градусов, на севере и в центре ожидается 0...-3 градуса мороза. В южной части и в западных областях будет теплее, +4...+9 градусов, только на Волыни Ровенской области и в Запорожье 0...+3 градуса", - говорится в сообщении.

По данным синоптика, ветер с приходом похолодания угомонится, уже – без штормовых порывов, да, умеренный, порой где-то порывистый.

Что с осадками в Украине?

"Большую часть суток ничего существенного, только ночью и утром в западных областях преимущественно дождь, на востоке небольшой снег", - добавила Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве 22 февраля прогнозируется холодной, ночью до -4 градусов, днем ожидается 1 градус мороза. Без осадков.

Как сообщалось, украинцев предупреждают о вероятности схода лавин в Карпатах на высокогорье восточной части Закарпатской и Ивано-Франковской областей и высокогорье западной и центральной части Закарпатской области, в горах Львовской и Черновицкой областей.

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