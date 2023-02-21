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Синоптики попередили про небезпеку сходження лавин у 4 областях України

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Україна, Вівторок 21 лютого 2023 13:32
Синоптики попередили про небезпеку сходження лавин у 4 областях України Фото: лавинну небезпеку в Карпатах оголошено 21-22 лютого (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українців попереджають про ймовірність сходу лавин у Карпатах на високогір'ї східної частини Закарпатської та Івано-Франківської областей та високогір'я західної та центральної частини Закарпатської області, у горах Львівської та Чернівецької областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Снігоголовна ситуація в Українських Карпатах.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", - йдеться в повідомленні.

Зокрема:

  • значна сніголавинна небезпека (3 рівень), утримується:
  • 21-22 лютого - на високогір'ї східної частини Закарпатської та Івано-Франківської областей;
  • помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), утримується:
  • 21-22 лютого - на високогір’ї західної та центральної частини Закарпатської області, у горах Львівської та Чернівецької областей.

Як повідомлялось, сьогодні, у вівторок, 21 лютого, в Україні буде вирувати циклон Willy, його особливостями будуть - рвучкий вітер, дощ та сніг, але буде тепло, до +13 градусів. Цей циклон можна вважати добрим знаком, він свідчить про перехід від зими до весни.

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