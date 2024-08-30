Вітрова енергетика дасть змогу через два роки позбутися графіків відключень, - експерт

"Ставка на вітрову енергетику дасть змогу Україні через два роки позбутися графіків відключення світла", - сказав він.

Водночас Подпругін попереджає, що якщо орієнтуватися на інші види генерації, то позитивних змін доведеться чекати не менш ніж пʼять років.

При цьому він наголосив, що будівництво нових ВЕС затримується через те, що для отримання кредиту операторам ринку необхідно надати банкам гарантії щодо джерела погашення позики, якими є довгострокові контракти на постачання електроенергії з великими споживачами.

Однак, за словами Подпругіна, великі українські споживачі, такі як металургійна, цементна галузь, рітейл та агропереробка, поки не готові брати на себе довгострокові зобов’язання щодо купівлі зеленої електроенергії.

"Прорив у швидкому будівництві нових генеруючих потужностей відбудеться тоді, коли великий бізнес зрозуміє необхідність залучення приватного сектору до укладання довгострокових договорів на постачання електроенергії з вітрових електростанцій", - підсумував він.

Раніше повідомлялося, що в Україні готові до реалізації вітроенергетичні проєкти загальною потужністю 4ГВт, але вони затримуються, насамперед, через борги перед інвесторами в ВДЕ та відсутність страхування від воєнних ризиків.