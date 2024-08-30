RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ветровая энергетика позволит через два года избавиться от графиков отключений, - эксперт

Фото: ветровая энергетика позволит через два года избавиться от графиков отключений (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Развитие ветровой энергетики позволит через два года отказаться от графиков отключения света.

Об этом заявил региональный директор в украинском подразделении международной компании Notus Energy Александр Подпругин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

"Ставка на ветровую энергетику позволит Украине через два года избавиться от графиков отключения света", - сказал он.

В то же время Подпругин предупреждает, что если ориентироваться на другие виды генерации, то положительных изменений придется ждать не менее пяти лет.

При этом он подчеркнул, что строительство новых ВЭС задерживается из-за того, что для получения кредита операторам рынка необходимо предоставить банкам гарантии по источнику погашения займа, которыми являются долгосрочные контракты на поставку электроэнергии с крупными потребителями.

Однако, по словам Подпругина, крупные украинские потребители, такие как металлургическая, цементная отрасль, ритейл и агропереработка, пока не готовы брать на себя долгосрочные обязательства по покупке зеленой электроэнергии.

"Прорыв в быстром строительстве новых генерирующих мощностей произойдет тогда, когда крупный бизнес поймет необходимость привлечения частного сектора в заключение долгосрочных договоров на поставку электроэнергии с ветровых электростанций", - подытожил он.

Ранее сообщалось, что в Украине готовы к реализации ветроэнергетические проекты общей мощностью 4ГВт, но они задерживаются прежде всего из-за долгов перед инвесторами в ВИЭ и отсутствия страхования от военных рисков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия