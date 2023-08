Витримує удар "Градом". Характеристики БТР Senator, який рятує життя українських військових

Бронетранспортери Senator випускає канадська компанія Roshel Defense Solutions, створена в 2019 році. Хоча виробництво ще "молоде", його основними клієнтами встигли стати американські держагентства - Держдеп, прикордонні війська США, НАСА та ін.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну компанія сфокусувалася на допомозі ЗСУ та наростила виробництво бронемашин Senator для потреб Сил оборони. Засновником Roshel Defense Solutions є канадець українського походження Роман Шимонов.

Точна кількість бронемашин Senator, які вже поступили в Україну не оголошується. У відкритих джерелах фігурує інформація про приблизно 500 БТР. З-поміж них 200 одиниць зобов'язався поставити канадський уряд у рамках військової допомоги.

Про передачу нової партії сьогодні, 10 серпня, розповів міністр оборони Олексій Резніков.

У своєму Twitter він опублікував відео поїздки на Senator і зазначив, що "бронемашини допоможуть захистити українських військових під час бойових завдань та врятують тисячі життів, адже саме люди перемагають у війні".

Welcome to Ukraine, Senators Rochelle!

These armored vehicles aid in the protection of our troops during combat missions. They will save thousands of lives of our soldiers. Because, after all, it is the people who can win this war.

I'm glad we share the same perspectives on the… pic.twitter.com/7ahRhIlHbc