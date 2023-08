Выдерживает удар "Градом". Характеристики БТР Senator, который спасает жизни украинских военных

Бронетранспортеры Senator выпускает канадская компания Roshel Defense Solutions, которая была создана в 2019 году. Хотя производство еще "молодое", его основными клиентами успели стать американские госагентства - Госдеп, пограничные войска США, НАСА и др.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину компания сфокусировалась на помощи ВСУ и нарастила производство бронемашин Senator для нужд Сил обороны. Стоит отметить, что основателем Roshel Defense Solutions является канадец украинского происхождения Роман Шимонов.

Точное количество уже поступивших в Украину бронемашин Senator не оглашают. В открытых источниках фигурирует информация о примерно 500 БТР. Из их числа 200 единиц обязалось поставить канадское правительство в рамках военной помощи.

О передачи новой партии сегодня, 10 августа, рассказал министр обороны Алексей Резников.

В своем Twitter он опубликовал видео поездки на Senator и отметил, что "бронемашины помогут защитить украинских военных во время боевых задач и спасут тысячи жизней, ведь именно люди побеждают в войне".

Welcome to Ukraine, Senators Rochelle!

These armored vehicles aid in the protection of our troops during combat missions. They will save thousands of lives of our soldiers. Because, after all, it is the people who can win this war.

I'm glad we share the same perspectives on the… pic.twitter.com/7ahRhIlHbc