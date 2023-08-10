Выдерживает удар "Градом". Характеристики БТР Senator, который спасает жизни украинских военных

Украина получила от Канады новые бронетранспортеры Senator. Данные машины уже зарекомендовали себя на вооружении ВСУ. Быстрый, надежно защищенный от мин, гранат и попаданий пуль, БТР помогает выполнять задачи по высадке десанта и эвакуации с поля боя.

Что известно о канадском Senator, его технические характеристики и особенности – в материале РБК-Украина ниже.

БТР Senator для Украины

Бронетранспортеры Senator выпускает канадская компания Roshel Defense Solutions, которая была создана в 2019 году. Хотя производство еще "молодое", его основными клиентами успели стать американские госагентства - Госдеп, пограничные войска США, НАСА и др.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину компания сфокусировалась на помощи ВСУ и нарастила производство бронемашин Senator для нужд Сил обороны. Стоит отметить, что основателем Roshel Defense Solutions является канадец украинского происхождения Роман Шимонов.

Точное количество уже поступивших в Украину бронемашин Senator не оглашают. В открытых источниках фигурирует информация о примерно 500 БТР. Из их числа 200 единиц обязалось поставить канадское правительство в рамках военной помощи.

О передачи новой партии сегодня, 10 августа, рассказал министр обороны Алексей Резников.

В своем Twitter он опубликовал видео поездки на Senator и отметил, что "бронемашины помогут защитить украинских военных во время боевых задач и спасут тысячи жизней, ведь именно люди побеждают в войне".

Welcome to Ukraine, Senators Rochelle!

These armored vehicles aid in the protection of our troops during combat missions. They will save thousands of lives of our soldiers. Because, after all, it is the people who can win this war.

I'm glad we share the same perspectives on the… pic.twitter.com/7ahRhIlHbc — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 9, 2023

На что способен канадский БТР

Бронемашина от Roshel Defense Solutions имеет три модификации:

Senator APC – флагманский вариант ( на вооружении Украины) ;

; Senator ERV – машина для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации;

Senator MRAP – машина типа MRAP, со специальной защитой от подрыва мин, самодельных взрывных устройств, обстрелов из стрелкового оружия.

В зависимости от предназначения БТР может выполнять задачи по перевозке раненых, эвакуации военных и гражданских, командно-контрольных пунктов, выполнении операций в труднопроходимой местности.

Модели с боевыми модулями позволяют вести вести огонь по позициям врага из разных калибров.

В обзоре от AрмияInform преимуществами бронетранспортера называют его высокую маневренность и скорость:

благодаря относительно небольшой боевой массе (до 8 тонн) может быстро перевезти бойцов в населенный пункт, десантировать их и поддерживать огнем во время фильтрационных мероприятий;

скорость до 110 км/ч достигается за счет отсутствия мощной противоминной защиты. Это также уменьшило массу машины. При этом защита от обломков и пуль до 50 калибра позволяет безопасно перемещаться.

Фото: легкий бронеавтомобиль Senator APC (roshel.ca)

Даже при одновременном разрыве двух противопехотных мин десант внутри БТР будет защищен благодаря бронированному днищу. Броня по периметру пассажирского и моторного отсека обеспечивает защиту до уровня CEN B7.

Шасси бронеавтомобиля выполнено на базе тяжелого коммерческого грузовика Ford серии F, что облегчает техобслуживание. Такое же шасси используют при выпуске украинских бронеавтомобилей "Новатор", "Козак-5" и "Козак-7".

В Roshel Senator есть бойницы для ведения огня изнутри. Боевой люк может біть усилен бронелистами. Он подходит для установки пулеметов калибром 7,62 или 12,7 мм или 40 мм автоматических гранатометов.

В комплектацию БТР могут входить системы дополнительного осмотра через внешние камеры наблюдения, система фильтрации воздуха, система ночного видения, блоки противохимической защиты.

Технические характеристики

Двигатель - 6,7-л дизель V8.

Мощность - 330 л.с. при 2600 об/мин

Крутящий момент- 750 при 2000 об/мин

Трансмиссия - 4X4

Способ передачи - 10-ступенчатый автомат

Колеса - 335/80/R20

Габариты - 5945 x 2340 x 2450 мм

Масса - 7,7 - 8,7 т

Колесная база - 3683 мм

Количество мест - до 12

Максимальная скорость по шоссе - до 110 км/ч

Senator оснащен бронированной капсулой STANAG уровня 3/В7, что обеспечивает баллистическую защиту на 360 градусов. Корпус легкого бронемобиля имеет двухшаровую конструкцию для лучшей тепло- и шумоизоляции.

Фото: характеристики Senator (armyinform.com.ua)

Машина имеет стекло, способное выдерживать многочисленные попадания винтовок калибра 12,7 мм. Также Senator обладает взрывозащищенным кузовом, поэтому может выдержать подрыв гранаты или мины.

Внутри БТР комфортно размещаются до 12 экипированных военных, также достаточно места для хранения снаряжения.

Шины 335/85 R20 имеют пулестойкие вставками "Hutchinson runflat system" с возможностью подкачки на ходу.

В каких операциях участвовал БТР Senator

Первые канадские бронемашины прибыли в Украину в мае 2022 года.

В ноябре прошлого года в зоне боевых действий Senator выдержал подрыв в метре от машины ракет, запущенных с БМ-21 "Град". Были повреждены шины, но баллистическое стекло и корпус выдержали удар, при этом экипаж не пострадал.

The first video of the Senator armored vehicle produced by the Canadian company Roshel, which came under fire by the Russian Armed Forces. Canada has so far transferred a total of eight armored vehicles of this type to Ukraine as military aid. pic.twitter.com/m9PWkzsu1X — Venik (@venik44) November 27, 2022

В декабе 2022 бронетранспортеры поступили в распоряжение Черниговского пограничного отряда. Так, Senator были задействованы на территории вдоль границы с Беларусью.

В интервью изданию CBC News украинские пограничники поделились, что в БТР они чувствовали себя довольно безопасно, машина "очень быстро набирает скорость, может доставить в нужные места и проведет эвакуацию, если это понадобится на поле боя".

Во время Харьковской контрнаступательной операции Senator был замечен на выполнении боевого задания.

Канадский БТР использовали бойцы спецподразделения "Кракен" для транспортировки личного состава, эвакуации, доставки припасов и при обмене пленными.

Стоит отметить, что новая модель Senator MRAP со специальной защитой от подрыва мин, представленная в мае 2023, была разработана с учетом опыта использования во время полномасштабной войны с РФ.