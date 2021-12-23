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Витренко: снижение цен на газ в Европе после запуска "Северного потока-2" - это заблуждение

Автор: Сергей Щербина, Анастасия Рокитна

В Европе цены на газ бьют рекорды. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко считает, что запуск российско-немецкого газопровода "Северный поток-2" не поможет решить газовый вопрос.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

"Это в значительной степени заблуждение, что цены на газ в Европе снизятся, если просто запустится СП-2. Это не так", - считает он.

По словам Витренко, президент РФ Владимир Путин кроме того, что хочет запустить газопровод не в соответствии с европейскими правилами, он еще хочет заставить европейцев перейти обратно на долгосрочные контракты, которые при этом не были бы привязаны к рынку, хабам, споту.

"Это нужно ему из политических соображений в первую очередь, потому что это дает ему возможность политических договоренностей и использования газа как политического оружия. В то время как продажи на хабах, на спотовом рынке дают намного меньше возможностей для этого. Потому я бы не ожидал, что просто с введением “Северного потока-2” цены на газ упадут", - заявил он.

Напомнимб, министр экономики Германии назвал строительство "Северного потока-2" геополитической ошибкой.

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Северный поток-2Юрий Витренко