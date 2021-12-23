Вітренко: зниження цін на газ в Європі після запуску "Північного потоку-2" - це омана

"Це в значній мірі помилка, що ціни на газ в Європі знизяться, якщо просто запуститься ПП-2. Це не так", - вважає він.

За словами Вітренко, президент РФ Володимир Путін крім того, що хоче запустити газопровід не відповідно до європейських правил, він ще хоче змусити європейців перейти назад на довгострокові контракти, які при цьому не були б прив'язані до ринку, хабів, споту.

"Це потрібно йому з політичних міркувань в першу чергу, тому що це дає йому можливість політичних домовленостей і використання газу як політичної зброї. У той час як продажі на хабах, на спотовому ринку дають набагато менше можливостей для цього. Тому я б не очікував, що просто з введенням "Північного потоку-2" ціни на газ впадуть", - заявив він.