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Вітренко роз'яснив умови продовження Україною транзиту газу з РФ

Новини » Економіка     04.12.2019 - 20:24
Вітренко роз'яснив умови продовження Україною транзиту газу з РФ
Фото: Юрій Вітренко (uacrisis.org)

Новий метод розрахунку тарифів дозволить отримати економічну вигоду всім сторонам

Україна впроваджує європейський метод розрахунку тарифу при транзит газу з Російської Федерації. Про це повідомив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, такий метод дозволить отримати економічну вигоду від транзиту газу для України, Європи і РФ.

"За цією методологією тариф повинен відповідати актуальним витрат оператора газотранспортної системи. При цьому тариф коригується (зменшується), оскільки такі втрати не повинні перевищувати витрати ефективного і структурно подібного оператора. Іншими словами, розрахунки транзитного тарифу, які були показані "Газпрому" і які зараз коментує російська сторона, тільки покривають скориговані витрати оператора ГТС України, і тому цей тариф ніяк не може вважатися завищеними", - написав Вітренко.

Також глава "Нафтогазу" повідомив, що російська сторона може звернутися до оператора або безпосередньо до регулятора (НКРЕКП) з обґрунтуванням необхідності зниження тарифу, якщо український тариф вище тарифів альтернативних (конкурентних) газопроводів, або якщо тариф робить експорт газу невигідним для "Газпрому".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у "Газпромі" назвали дуже високими пропоновані Україною тарифи на транзит газу. За словами глави "Газпрому" Олексія Міллера, тарифи, які Україна закладає в новий договір, значно вище діючих.

Також повідомлялося, що у Верховній раді представили план "Б" на випадок проблем з газом під час опалювального сезону 2019/2020, які можуть виникнути в разі проблем з транзитом російського газу. Зокрема, опалювальні системи можуть перевести на електроенергію.

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