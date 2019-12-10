Витренко рассказал о газовых переговорах с Путиным в Париже

Во время саммита в нормандском формате, который состоялся в Париже 9 декабря, обсуждались несколько вариантов газового транзитного контракта. Об этом сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Как отметил Витренко, газовые вопросы обсуждались непосредственно с президентом РФ Владимиром Путиным. "Обсуждая эти вопросы напрямую с Путиным, была возможность лучше понять его личную позицию", - написал он.

Он напомнил, что Украина придерживается той позиции по транзиту, что контракт должен быть основан на европейских правилах.

"При этом заключению нового транзитного контракта с европейскими правилами никак не мешают не только уже вынесенные решения Стокгольмского арбитража, а и новый арбитражный процесс, который начался в 2018 году и должен быть завершен в 2021 году", - написал он.

По его словам, в рамках этого нового арбитражного процесса будет рассматриваться спор между Нафтогазом и Газпромом относительно компенсации Нафтогазу невыполнение Газпромом своих контрактных обязательств в 2018-2019 годах. То есть за период, который не охватывал предыдущий арбитраж.

Витренко отметил, что это арбитраж никак не мешает Газпрому заключить новый контракт на транзит с отделенным от Нафтогаза оператором газотранспортной системы Украины, то есть с отдельной компанией.

В то же время, по его словам, "Нафтогаз" готов обсуждать и другие варианты.

"Например, перенос точек передачи газа на границу Украина-Россия, чтобы европейские компании, а не Газпром, заключали контракты на транзит. Или контракты "своп", когда Нафтогаз будет принимать газ на восточной границе, а отдавать на западном, при этом обособленные операторы в Украине и Европе будут отвечать за физическую траспортировку газа. В таком случае эти контракты "своп" должны обеспечивать Нафтогазу доход, адекватный компенсации за отзыва исков в Стокгольмском арбитраже общей суммой более 12 миллиардов долларов", - добавил Витренко.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский после встречи в нормандском формате в Париже заявил, что вероятность подписать транзитный контракт с Россией стала больше.

В то же время исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что на саммите в Париже стороны договорились в дальнейшем продолжать переговоры по транзиту газа через Украину. Он добавил, что переговоры будут проводиться как в двустороннем, так и в трехстороннем формате.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук не исключает, что переговоры о транзите газа с Россией будут идти на фоне новой "газовой войны".