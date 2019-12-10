Вітренко розповів про газові переговори з Путіним у Парижі

Під час саміту в нормандському форматі, який відбувся в Парижі 9 грудня, обговорювалися декілька варіантів газового транзитного контракту. Про це повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Вітренко, газові питання обговорювалися безпосередньо з президентом РФ Володимиром Путіним. "Обговорюючи ці питання напряму з Путіним, була можливість краще зрозуміти його особисту позицію", - написав він.

Він нагадав, що Україна додержується тієї позиції щодо транзиту, що контракт повинен бути заснований на європейських правилах.

"При цьому укладенню нового транзитного контракту за європейськими правилами ніяк не заважає не тільки вже винесені рішення Стокгольмського арбітражу, а і новий арбітражний процес, який розпочався у 2018 році і має бути завершений у 2021 році", - написав він.

За його словами, в рамках цього нового арбітражного процесу буде розглядатися спір між Нафтогазом та Газпромом щодо компенсації Нафтогазу невиконання Газпромом своїх контрактних зобов’язань у 2018-2019 роках. Тобто за період, який не охоплював попередній арбітраж.

Вітренко відзначив, що це арбітраж ніяк не заважає Газпрому укласти новий контракт на транзит з відокремленим від Нафтогазу оператором газотранспортної системи України, тобто з окремою компанією.

У той же час, за його словами, "Нафтогаз" готовий обговорювати і інші варіанти.

"Наприклад, перенесення точок передачі газу на кордон Україна-Росія, щоб європейські компанії, а не Газпром, укладали контракти на транзит. Або контракти "своп", коли Нафтогаз буде брати газ на східному кордоні, а віддавати на західному, при цьому відокремлені оператори в Україні та Європі будуть відповідати за фізичне траспортування газу. У такому разі ці контракти "своп" мають забезпечувати Нафтогазу дохід, адекватний компенсації за відкликання позовів у Стокгольмському арбітражі загальною сумою у понад 12 мільярдів доларів", - додав Вітренко.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський після зустрічі в нормандському форматі в Парижі заявив, що ймовірність підписати транзитний контракт з Росією стала більшою.

У той же час виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив, що на саміті в Парижі сторони домовилися надалі продовжувати переговори щодо транзиту газу через Україну. Він додав, що переговори будуть проводитися як у двосторонньому, так і в тристоронньому форматі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук не виключає, що переговори про транзит газу з Росією будуть йти на фоні нової "газової війни".