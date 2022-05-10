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Витренко пригрозил "Газпрому" новым арбитражем, если РФ не будет платить за транзит

Новина українською →
Киев, Вторник 10 мая 2022 23:39
Витренко пригрозил "Газпрому" новым арбитражем, если РФ не будет платить за транзит Юрий Витренко (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

"Газпром" ждет новый международный арбитраж в случае, если компания откажется платить за транзит газа через Украину в Европу независимо от того, поставляется "голубое топливо" по газопроводу, или нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook председателя правления акционерного общества "НАК Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

"Помнится, что в 2019 году мы с Миллером подписали транзитный контракт с положением «качай или плати». Поэтому подавать ли газ для транзита – это право «Газпрома» решать. А вот платить, даже если не подаешь газ – это долг по контракту", - отметил Витренко.

Напомним, что Украина предложила "Газпрому" перенести транзит газа на другую точку соединения. В компании подчеркнули, что переброска транзитного потока не потребует от "Газпрома" никаких доплат, а технические препятствия для такого шага тоже отсутствуют.

Сегодня ранее сообщалось, что оператор ГТС Украины заявил о прекращении транзита газа в Европу через ГИС "Сохановка". Как пояснили в компании, на оккупированных Россией территориях существует угроза несанкционированного отбора газа, вмешательство в технологические процессы транспортировки.

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Газ Транзит газа Юрий Витренко Нафтогаз Украины Газпром
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