Витренко об остановке сертификации "Северного потока-2": "Все не так однозначно"

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко назвал приостановку немецким регулятором сертификации "Северного потока-2" хорошей новостью. Однако он считает, что "Газпром" использует "юридические трюки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заву Витренко в Facebook .

"Из хороших новостей - сертификация Северного потока-2 приостановлена. Однако все не так однозначно. Газпром прибегает к юридическим трюкам", - написал он.

Как отметил Витренко, "Газпром" заявил немецкому регулятору о намерении создать дочернюю компанию в Германии, которая будет якобы независимым оператором трубопровода "Северный поток-2", причем только той его части, что расположена на территории Германии.

"Это является насмешкой над европейскими правилами. Это не соответствует ни духу, ни букве европейского законодательства по сертификации газопроводов", - добавил глава "Нафтогаза".

Витренко призвал тех, кому действительно не безразличны безопасность и верховенство права, не оставить без внимания эти трюки "Газпрома".

"В частности мы призываем правительство США наложить предусмотренные законодательством США санкции на оператора Северного потока-2, о создании которого заявляет Газпром. Эти новые санкции должны действовать по крайней мере до тех пор, пока РФ не перестанет использовать газ как оружие и начнет действовать в соответствии с европейскими правилами", - написал он.