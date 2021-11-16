ru ua
Вт, 16 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Nord Stream 2 создаст в Германии дочернюю компанию для сертификации

Новина українською →
Украина, Вторник 16 ноября 2021 12:54
Nord Stream 2 создаст в Германии дочернюю компанию для сертификации Фото: Nord Stream 2 AG учреждает "дочку" в ФРГ для соответствия нормативным требованиям (nord-stream2.com)
Автор: Александр Белоус

Компания-оператор российского газопровода "Северный поток-2"- Nord Stream 2 AG - учредит в Германии дочернюю компанию. Это будет сделано с целью обеспечить соответствие правилам и нормативным требованиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий компании агентству ТАСС.

"Федеральное сетевое агентство Германии опубликовало информацию о временной приостановке процедуры сертификации в связи с учреждением дочерней структуры компании Nord Stream 2. Наша компания предпринимает этот шаг с целью обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям. Мы не комментируем детали процедуры, ее сроки или влияние на сроки ввода газопровода в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2".

Федеральное сетевое агентство Германии возобновит сертификацию газопровода "Северный поток-2" при условии преобразования юридической формы компании Nord Stream 2 AG в соответствии с немецким законодательством.

Читайте РБК-Украина в Google News
Северный поток-2
NEWS
Мигранты все ближе. Что происходит на границе Польши и Беларуси: видеотрансляция
Мигранты все ближе. Что происходит на границе Польши и Беларуси: видеотрансляция
DAILY
"Дорогая бумажка". Как украинцев наказывают за подделку "ковидных" документов
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина "Дорогая бумажка". Как украинцев наказывают за подделку "ковидных" документов