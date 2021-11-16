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Вітренко про зупинку сертифікації "Північного потоку-2": "Все не так однозначно"

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Україна, Вівторок 16 листопада 2021 13:25
Вітренко про зупинку сертифікації "Північного потоку-2": "Все не так однозначно" Фото: голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко назвав призупинення німецьким регулятором сертифікації "Північного потоку-2" гарною новиною. Однак він вважає, що "Газпром" вдається до "юридичних трюків".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заву Вітренка у Facebook.

"Із гарних новин - сертифікація Північного потоку-2 призупинена. Однак все не так однозначно. Газпром вдається до юридичних трюків", - написав він.

Як зазначив Вітренко, "Газпром" заявив німецькому регулятору про наміри створити дочірню компанію у Німеччині, яка буде начебто незалежним оператором трубопроводу "Північний потік-2", причому тільки тієї його частини, що розташована на території Німеччини.

"Це є насмішкою над європейськими правилами. Це не відповідає ні духу, ні букві європейського законодавства щодо сертифікації газопроводів", - додав голова "Нафтогазу".

Вітренко закликав тих, кому дійсно не байдужі безпека та верховенство права, не залишити поза уваги ці трюки "Газпрому".

"Зокрема ми закликаємо уряд США накласти передбачені законодавством США санкції на оператора Північного потоку-2, про створення якого заявляє Газпром. Ці нові санкції мають діяти принаймні доти, доки РФ не перестане використовувати газ як зброю та почне діяти у відповідності до європейських правил", - написав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Німеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2".

Компанія-оператор російського газопроводу "Північний потік-2" - Nord Stream 2 AG - заявила, що заснує в Німеччині дочірню компанію. Це буде зроблено з метою забезпечити відповідність правилам і нормативним вимогам.

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Північний потік-2 Нафтогаз України
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