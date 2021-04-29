Витренко назвал условия, при которых может быть снижена цена на газ 

Новый глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассказал о путях снижения цены на газ в Украине. Таким образом он отреагировал на призыв правительства снизить тарифы для населения.
Соответствующее заявление Витренко сделал в интервью " Интерфакс-Украина".
По его словам, совместно с руководством "Укргаздобычи" будут проработаны как возможности увеличения добычи, так и, соответственно, развития рынка. Это должно привести к снижению цены.
"Укргаздобыча" должна больше добывать и, соответственно, больше давать на рынок - на прозрачных условиях, равных для всех. Должен быть равный доступ к собственному ресурсу добычи, чтобы никто не мог обвинить "Нафтогаз" в монополизме, чтобы действовали честные правила игры, одинаковые для всех", - пояснил Витренко.
Еще одна возможность для снижения цены он называет давление "Нафтогаза" на "Газпром".
"Мы не собираемся возобновлять прямые закупки газа в России - речь не об этом, а о том, что газ, который Украина закупает у европейских компаний, будет дешевле", - сказал Витренко.
Другая инициатива, которую начали еще в министерстве, - это диджитализация, которая "поможет понять, сколько люди платят за газ, какая у них способность, и обеспечит легкий механизм адресной помощи тем, кто в ней нуждается".
Ранее сообщалось, что Кабинет министров ожидает, что НАК "Нафтогаз Украины" и другие поставщики летом снизят годовые тарифы на газ для населения.
Как известно, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила годовой тариф на уровне 7,96 гривен за кубометр, что на 1,10 гривен дороже, чем в январе - апреле (6,86 гривен).