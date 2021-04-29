Вітренко назвав умови, за яких може бути знижена ціна на газ 

За його словами, спільно з керівництвом "Укргазвидобування" будуть опрацьовані як можливості збільшення видобутку, так і, відповідно, розвитку ринку. Це має призвести до зниження ціни.

"Укргазвидобування" має більше видобувати і, відповідно, більше давати на ринок - на прозорих умовах, рівних для всіх. Має бути рівний доступ до власного ресурсу видобутку, щоб ніхто не міг звинуватити "Нафтогаз" у монополізмі, щоб діяли чесні правила гри, однакові для всіх", - пояснив Вітренко.

Ще одна можливість для зниження ціни він називає тиск "Нафтогазу" на "Газпром".

"Ми не збираємося відновлювати прямі закупівлі газу в Росії - мова не про це, а про те, що газ, який Україна купує у європейських компаній, буде дешевшим", - сказав Вітренко.

Інша ініціатива, яку почали ще в міністерстві, - це діджиталізація, яка "допоможе зрозуміти, скільки люди платять за газ, яка в них спроможність, та забезпечить легкий механізм адресної допомоги тим, хто її потребує".