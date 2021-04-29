Вітренко назвав умови, за яких може бути знижена ціна на газ 

Новий глава "НАК Нафтогаз України" Юрій Вітренко розповів про шляхи зниження ціни на газ в Україні. Таким чином він відреагував на заклик уряду знизити тарифи для населення.
Відповідну заяву Вітренко зробив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
За його словами, спільно з керівництвом "Укргазвидобування" будуть опрацьовані як можливості збільшення видобутку, так і, відповідно, розвитку ринку. Це має призвести до зниження ціни.
"Укргазвидобування" має більше видобувати і, відповідно, більше давати на ринок - на прозорих умовах, рівних для всіх. Має бути рівний доступ до власного ресурсу видобутку, щоб ніхто не міг звинуватити "Нафтогаз" у монополізмі, щоб діяли чесні правила гри, однакові для всіх", - пояснив Вітренко.
Ще одна можливість для зниження ціни він називає тиск "Нафтогазу" на "Газпром".
"Ми не збираємося відновлювати прямі закупівлі газу в Росії - мова не про це, а про те, що газ, який Україна купує у європейських компаній, буде дешевшим", - сказав Вітренко.
Інша ініціатива, яку почали ще в міністерстві, - це діджиталізація, яка "допоможе зрозуміти, скільки люди платять за газ, яка в них спроможність, та забезпечить легкий механізм адресної допомоги тим, хто її потребує".
Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів очікує, що НАК "Нафтогаз України" та інші постачальники влітку знизять річні тарифи на газ для населення.
Як відомо, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила річний тариф на рівні 7,96 гривень за кубометр, що на 1,10 гривень дорожче, ніж у січні - квітні (6,86 гривень).