Витренко написал заявление на увольнение из Минэнергетики

Об этом РБК-Украина сообщили два информированных источника.

В пресс-службе Министерства энергетики изданию эту информацию также подтвердить не смогли.

Сам Юрий Витренко, на вопрос РБК-Украина о возможной отставке, на момент выхода публикации не ответил.

Напомним, Витренко сейчас занимает должность исполняющего обязанности министра энергетики, поскольку парламент несколько раз проваливал его назначение главой Минэнергетики.

Как заявлял в январе сам Витренко, он планирует уйти из Минэнергетики, если Рада не сможет назначить его министром. Витренко планировал уйти в бизнес после увольнения из Кабмина.

Позже Витренко заявил, что решение о его увольнении из Минэнергетики должен принять Кабмин.

"Это все же ответственная должность. Я не могу просто собрать вещи и уйти, даже если очень хочется", - сказал тогда он.

В начале марта глава Кабмина Денис Шмыгаль говорил, что хотел бы видеть Витренко в должности министра энергетики и вице-премьера.