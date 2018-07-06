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Интервью

Витренко: олигархи в сговоре с "Газпромом" захватили контроль над газовым сектором Украины

НовостиЭнергетика    06.07.2018 - 11:41
Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)
Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)

Витренко заявил, что Украине нужен независимый европейский оператор ГТС

НАК "Нафтогаз Украины" противостоит олигархической группе, которая в сговоре с "Газпромом" захватила контроль над газовым сектором Украины. Об этом в Facebook написал главный коммерческий директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Как сообщил Витренко, НАК поддерживает развитие "Уктрансгаза" в полноценного евпропейському оператора газотранспортной системы (ГТС).

"Но при этом нам приходится бороться с олигархической группой, которая в сговоре с "Газпромом" захватила контроль над газовым сектором Украины и никак не хочет его лишаться", - написал он, отметив, что указанная группа прикрывает свои действия "европейским правилам".

Витренко также добавил, что во времена президентства Виктора Януковича, "партнер "Газпрома" Дмитрий Фирташ вместе с "сообщниками во власти начинает дерибанить "Нафтогаз".

"В новые времена Фирташ находит новых сообщников и продолжает свое дело. Бороться против них нелегкая задача...Украине нужен независимый европейский оператор ГТС. Независимый от олигархов и коррумпированных политиков. Который действует в полном соответствии с европейскими правилами. И который может обеспечить, чтобы ни один участник рынка природного газа не был дискриминирован", - добавил он.

Напомним, ранее Витренко заявлял, что у "Газпрома" не выйдет досрочно расторгнуть контракты с "Нафтогазом".

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Теги публикации: Газпром, Фирташ, Нафтогаз Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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